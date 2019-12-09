الفضل شلق - الفساد ١ – النظام النيوليبرالي وتداعياته

2019/12/09 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق تتقدم جحافل الرساميل الكبرى.تزداد الهوة بينهم وبين بقية الناس في المداخيل والثروة.يزداد الفقير فقراً.يزداد الغني ثروة.يقل عدد الأغنياء ليعد بالألاف.يكثر عدد الفقراء ليصير بالمليارات من السكان.تأخذ المسألة بعداً أخلاقياً غير مسبوق؛ إذا يُذبح الملايين من الفقراء على مذبح الفقر التي لا يملكون منها شيئاً.تدرك البورجوازية الكبرى حول العالم أنها أفلست أخلاقياً.حاولت التعويض عن إفلاسها السياس......

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