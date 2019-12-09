الرافدين: مستمرون بتوزيع رواتب الموظفين من حاملي الماستر كارد

2019/12/09 | 08:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف.

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