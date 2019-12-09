العسكريون الروس يدخلون عاصمة داعش السابقة

2019/12/09 | 08:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دخلت القوات الروسية لأول مرة مدينة الرقة السورية، التي كانت لعدة سنوات "عاصمة" تنظيم "داعش"، لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك، بحسب "سبوتنيك".

وسلّم العسكريون ألفي رزمة من المواد الغذائية لسكان الرقة.



كما وصل الأطباء العسكريون إلى المدينة، الذين هم على استعداد لتقديم مساعدة لجميع المحتاجين.

وقال ضابط في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، فلاديمير فارنافسكي للصحفيين، تم تدمير البنية التحتية في الرقة بالكامل خلال عملية التحرير التي أجراها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف فارنافسكي: "أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا لهجمات جوية ومدفعية عشوائية.



لم تنته في المدينة بعد أعمال إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة، وهناك نقص في المياه النظيفة والأدوية والغذاء".

واستولى إرهابيو "داعش" على مدينة الرقة السورية القديمة، وهي مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، في ربيع عام 2013 - فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص من هناك.



في عام 2014، تم إعلان الرقة عاصمة لتنظيم "داعش"، وأصبحت المدينة في الواقع معقلًا للإرهابيين.

وفي تشرين الأول 2017، تم تحرير المدينة بعد عملية استمرت لعدة أشهر للقوات الديمقراطية السورية بدعم من طيران التحالف الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية السورية تصرفات التحالف خلال تحرير الرقة بالإبادة الجماعية.

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