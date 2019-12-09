الرافدين : مستمرون بتوزيع رواتب موظفي الدولة من حاملي الماستر كارد لمصرفنا

2019/12/09 | 08:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني التابعة لمصرفنا.

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