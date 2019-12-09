هواوي تكشف 3 هواتف جديدة بقدرات تصوير مميزة

2019/12/09 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي ،إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحت اسم Nova 6، وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزتها الجديدة تزخر بأحدث التقنيات كما يدعم الموديل Nova 6 تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة.

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