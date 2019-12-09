2019/12/09 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة محلية في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إن عددا من الأشخاص أصيبوا إثر ثوران بركان وايت آيلاند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوران بركان في نيوزلندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثوران بركان في نيوزلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).