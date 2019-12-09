إطلاق صفارات الإنذار في مطار بغداد بعد سقوط صاروخين

2019/12/09 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت صفارات الانذار في مطار بغداد غربي العاصمة بعد سماع انفجار صاروخين في محيط المطار فجر اليوم الأثنين.

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