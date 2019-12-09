رؤية جديدة لاختيار رئيس الحكومة

2019/12/09 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب ثامر ذيبان الحمداني، اليوم الاثنين، أن المجلس لديه رؤية جديدة لاختيار رئيس الوزراء.

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