دولة أوروبية تنتخب أصغر رئيسة وزراء في العالم

2019/12/09 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود حكومة ائتلافية تضم 5 أحزاب وزيرة النقل، سانا مارين {34 عاما} لتصبح أصغر رئيس حكومة إلى الآن وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.

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