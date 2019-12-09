قوانين التقاعد وإلغاء إمتيازات المسؤولين والأولمبية وتعديل انتخابات المحافظات تدخل حيز التنفيذ

2019/12/09 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخلت قوانين تعديل قانون التقاعد الموحد وإلغاء إمتيازات المسؤولين في الدولة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية حيز التتفيذ.

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