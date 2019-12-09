الاعلام الأمني يؤكد سقوط 4 صواريخ بمحيط مطار بغداد وإصابة 6 جنود

2019/12/09 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت خلية الاعلام الأمني، الإثنين (09 كانون الأول، 2019) سقوط 4 صواريخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد، أدت الى إصابة 6 جنود.

وذكرت الخلية، في بيان، إن "4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت الى إصابة ستة مقاتلين".





وأشارت الى أن "قواتنا الامنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".

وفي وقت مبكر من هذا اليوم، سُمع دوي انفجار في محيط مطار بغداد، أفادت المعلومات الأولية، بسقوط صواريخ كاتيوشا، في هذه المنطقة.





بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بان صاروخين سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات اولية تفيد بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أنه "لم يتم تحديد نسب

بغداد اليوم - بغداد

عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي.

وقال مكتب محافظ كربلاء في بيان، فان "الاجتماع تم من خلاله توجبه الاجهزة الامنية المختصة بتشك

بغداد اليوم ـ ميسان

افاد مصدر أمني، الاحد، بنجاة الناشط باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين، اقدموا على اطلاق النار، على الناشط باسم الزبيدي، وسط ميسان، ما ادى الى اصاب

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