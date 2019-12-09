محمد الحنفي - أين نحن من الشهيد عمر؟...

2019/12/09 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي نحن...لا نستطيع الصمود...أمام العواصف...ولا نستطيع تحقيق...ما حققه...الشهيد عمر...في عهده...ولا نستطيع...تحدي الأنا...ولا نستطيع...تكريس...ضمير الجماعة...في سياسة الحركة...في سياسة...دولة هذا الوطن...°°°°°°والكاظمون الغيظ...اللا يجرؤون...على قول الحقيقة...في أي اجتماع...في أي جمع...في أي مهرجان...تعقده الحركة........

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