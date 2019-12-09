عباس علي العلي - العراقيون بين خندق الوطن وخنادق الأخرين ح2

2019/12/09 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي تكاثرت الخنادق وكل خندق تمترس بالقوة الشعبية التي تتبعه، وأصبح العراق ساحة تصفيات لها وكل خندق وجد من يدعمه خارجيا ويدافع عنه، أما لمصالح سياسية أو أقتصادية أو مذهبية، في حين بقيت قطاعات واسعة من الشعب العراقي في الأرض الحرام الفاصلة بين المتصارعين، ودفع مئات الألاف من أفراده دون ثمن ذلك لمجرد أن يشعر بعض المتصارعين أنهم أقوياء على الأرض، حتى أنفجر الصراع على أشده في حرب اهلية كان عنوانها الطائفية......

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