روسيا تغطي المنطقة القطبية الشمالية بصواريخ

2019/12/09 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أسطول الشمال الروسي، أنه سيكمل قريبا تزويد وحداته الموجودة في المنطقة القطبية الشمالية بمنظومات “إس-400” ليكون كامل القسم الروسي منها مغطى بقبة مضادة للصواريخ.

وقال

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