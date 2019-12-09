2019/12/09 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن أسطول الشمال الروسي، أنه سيكمل قريبا تزويد وحداته الموجودة في المنطقة القطبية الشمالية بمنظومات “إس-400” ليكون كامل القسم الروسي منها مغطى بقبة مضادة للصواريخ.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تغطي المنطقة القطبية الشمالية بصواريخ "إس-400") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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