2019/12/09 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، ان ايران ليست راضية عن مستوى اداء الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء للاتفاق النووي ومن الضروري أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف ينتقد اداء الاتحاد الاوروبي بشان الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف ينتقد اداء الاتحاد الاوروبي بشان الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).