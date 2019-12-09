الاشراق يتوج بلقب بطولة العراق برفع الاثقال لمتحدي الاعاقة

2019/12/09 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز رباعو فريق نادي الاشراق المركز الاول في ختام منافسات بطولة العراق بفعالية رفع الاثقال لمتحدي الاعاقة التي احتضنها المركز التدريبي للجنة البارالمبية في المدينة الشبابية بمشاركة 7 لجان فرعية متمثلة بـ ( نينوى – كركوك – ديالى – بابل - الديوانية – ميسان – ذي قار ) و 3 اندية ( الاشراق – ذي قار – الحشد الشعبي ).

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