تراجع أسعار النفط في ظل ضعف صادرات الصين وتزايد مخاوف تأثير الحرب التجارية

2019/12/09 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعن أسعار النفط الاثنين 9 ديسمبر بعد أن أظهرت البيانات انخفاض إجمالي صادرات الصين من السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي، مما أرسل عزز المخاوف في سوق تشعر بالقلق بالفعل من الضرر الناجم عن الطلب العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وتراجعت أسعار خام برنت بـ 23 سنتاً، أي 0.36% إلى 64.16 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخام الأميركي تراجعاً أيضاً، حيث انخفض سعر البرميل من خام تكساس بـ 29 سنتاً، أي 0.49% إلى 58.91 دولار للبرميل.

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