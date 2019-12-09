بالفيديو | جرحى في هجوم صاروخي بمحيط مطار بغداد الدولي

2019/12/09 | 09:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية بدأت بحملة تفتيش وعثرت على المنصة التي أُطلقت منها الصواريخ حسبما اورده البيان - صورة ارشيفية

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