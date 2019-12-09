تقرير: هذا المقطع المصور لا علاقة له بعملية قتل البغدادي

2019/12/09 | 09:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل، لما يزعم بأنها لحظة استهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرة مسيرة أمريكية، ما هو إلا لعبة فيديو.

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