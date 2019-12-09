الاعلان عن استحداث شارع جديد يربط علوة الرشيد بالشارع السريع بغداد- بابل

2019/12/09 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، المباشرة باستحداث طريق مهم وحيوي جنوبي بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع، باشرت باستحداث طريق مهم يربط علوة الرشيد بالطريق السريع بغداد بابل والذي سيصبح ممراً للشاحنات الكبيرة ومركبات الحمل التي تنقل البضائع من والى علوة الرشيد دون الحاجة الى المرور بالطريق الحالي وبالتالي يكون شارع إضافي يخفف الزخم المروري ويسهل حركة السير جنوب بغداد بشكل كبي".

واضاف البيان أن "الاعمال تتضمن حفر بوكس ترابي بعمق 65 سم وفرش طبقة من الحصى وبسمك 30 سم ومن ثم صب الأرضية بالكونكريت المسلح وبسمك 25 سم مع انشاء قالب جانبي ومشبكات لتصريف الامطار ومن ثم الاكساء بطبقتين من الاسفلت سمك الواحدة 5 سم".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، الإثنين (9 كانون الأول 2019) صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية لجمهورية العراق بالعدد (4561)، وتضمنت عدداً من قوانين حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجب

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الاحد، عن الأسماء الفائزة بقرعة التعين على مديرية كهرباء الديوانية الخاصة بمركز المحافظ.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تتضمن أسماء الفائزين بالتعيينات على مديرية كهرباء الديوانية.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، عزمها تزويد محكمة القضاء الإداري بقلم قراءة ليزري للتأكد من صحة وصلاحية هويات أعضاءها وفق نموذج جديد.

وقال المكتب الإعلامي للنقابة في بيان، إن "مجلس نقابة المحامين العرا

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