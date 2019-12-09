علماء يضعون منهجا جديدا لمعالجة امراض الشيخوخة

2019/12/09 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء في جامعة ستانفورد الأمريكية أن الشيخوخة تمر بـ 3 مراحل تترافق بتغيرات هامة في جسد الإنسان، معتبرين أن استخدام هذا المنهج الجديد سيساعد

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