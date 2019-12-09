واشنطن : ترتيبات لعقد اجتماع بين ترامب ولافروف

2019/12/09 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبيرت أوبراين، بأن البيت الأبيض يعمل على ترتيب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال

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