شاهد بالفيديو: الشيخ ’الخزعلي’ يتوعد الدول التي تورطت بدماء العراقيين

2019/12/09 | 10:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد الهدوء العاصمة العراقية بغداد بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة السنك يوم الجمعة الماضي.إلى ذلك توعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ...

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