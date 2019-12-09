صدور مجلد لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية لعام 2018

2019/12/09 | 10:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن صدور مجلد يتضمن احكامها وقراراتها للعام 2018.

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