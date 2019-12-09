القبض على 5 عناصر من داعش في أيسر الموصل

2019/12/09 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، عن القبض على خسة عناصر من داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية تمكن من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضافت أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( البكر والزهراء والقدس والنهضة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

بغداد اليوم-متابعة

أكدت خلية الاعلام الأمني، الإثنين (09 كانون الأول، 2019) سقوط 4 صواريخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد، أدت الى إصابة 6 جنود.

وذكرت الخلية، في بيان، إن "4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدو

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بان صاروخين سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات اولية تفيد بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أنه "لم يتم تحديد نسب

بغداد اليوم - بغداد

عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي.

وقال مكتب محافظ كربلاء في بيان، فان "الاجتماع تم من خلاله توجبه الاجهزة الامنية المختصة بتشك

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