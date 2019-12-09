2019/12/09 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني التابعة له.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، أنه” تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.وأكد البيان أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوضح بشأن توزيع رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوضح بشأن توزيع رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).