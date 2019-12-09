2019/12/09 | 10:21 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبى العراقى يعلن اختراق موقعه الإلكترونى وحذف بيان بشأن "أحداث الخلانى" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبى العراقى يعلن اختراق موقعه الإلكترونى وحذف بيان بشأن "أحداث الخلانى") نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبى العراقى يعلن اختراق موقعه الإلكترونى وحذف بيان بشأن "أحداث الخلانى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).