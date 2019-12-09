الشرطة التركية تعتقل 216 مهاجرا غير شرعي

2019/12/09 | 10:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، ان قواتها اعتقلت 216 مهاجرا غير شرعي في ولاية إزمير غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان عبر الحدود بطرق غير قانونية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أوقفت شرطة السواحل التركية 126 مهاجرا غير شرعي في منطقة "سيفيري حصار"، بعد تلقيها إخبارا بوجودهم في المنطقة.

ويوجد بين المعتقلين مواطن عربي وحيد يحمل الجنسية المصرية، أما البقية 119 منهم يحملون جنسية أفغانستان، و4 أفريقيا الوسطى، و2 إريتريا.

كما أوقفت الفرق قاربين مطاطيين في قضاء "تشيشمي"، على متنهما 90 مهاجرا، 42 منهم من أفريقيا الوسطى، و35 سوريا، و13 فلسطينيا.

وأحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم إلى مديرية الهجرة في الولاية، بحسب وكالة "الأنضول".

وكانت قد أعلنت اليونان عن عزمها إعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول عام 2020، بعدما وصل إلى اليونان ما يزيد عن 9000 شخص في شهر آب، وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين.

ويأتي ذلك بعد حملات أوروبية متتالية للحد من الهجرة غير الشرعية، كان آخرها على لسان رئيس الوزراء البريطاني، الذي تعهد بالحد من الهجرة، في حال فوزه بالانتخابات البريطانية.

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