تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بذكرى الانتصار على داعش

2019/12/09 | 10:25 - المصدر: الغد برس

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تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الثلاثاء بذكرى الانتصار على داعش

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تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الثلاثاء بذكرى الانتصار على داعش

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