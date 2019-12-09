استطلاع: المحافظون يوسعون الفارق امام العمال قبل انتخابات بريطانيا

2019/12/09 | 10:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيرفيشن لصالح تلفزيون آي.تي.في، نشر اليوم الاثنين، أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وسع الفارق مع حزب العمال إلى 14 نقطة مقارنة بتسع نقاط قبل أسبوع.

ومنح الاستطلاع حزب المحافظين 45% بزيادة نقطتين في حين سجل حزب العمال 31% متراجعا نقطتين أيضا وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس.

وشارك في الاستطلاع الذي اجري عبر الهاتف 1012 شخصا في الفترة بين الخامس والسابع من كانون الأول.

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