الحمداني يتفقد سير العمل في دار المأمون

2019/12/09 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قام وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني بزيارة تفقديه لدار المأمون يوم امس الأحد، وأثناء جولته التفقدية في أقسام وشعب الدار

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