2019/12/09 | 10:26 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذف بيان “السنك”.. الحشد الشعبي يعلن استعادة موقعه الرسمي من “المخترقين”! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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