بعد حفلة الاغتيالات المنظمة.. الحراك المدني يستغيث ويحمل الحكومة والمؤسسات الأمنية مسؤولية استهداف الناشطين

2019/12/09 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرالحراك المدني في العراق، اليوم الاثنين، بيانًا يحمل فيه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية تعرض الناشطين إلى اغتيالات وخطف خلال هذه الفترة وخصوصا أمس الأحد.وقال الحراك في بيان، إن “الحراك المدني المستقل في العراق، يحمل الحكومة المركزية وكافة الأجهزة الأمنية بمن فيهم مؤسسة الحشد الشعبي بتعرض ناشطينا في الحراك المدني لمحاولات الاغتيال، ومنها اغتيال الناشط […]

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