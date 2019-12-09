2019/12/09 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، دعمها للمتظاهرين السلميين بتوزيع الغاز السائل لمواكب خدمة التظاهرات مجانا في محافظتي ذي قار والنجف، فيما اشارت الى توزيع ٢٠٠ لتر من النفط الابيض لعوائل الشهداء مجاناً.

وقالت الوزارة في بيان، إن شركة توزيع المنتجات النفطية شرعت بمساندة المتظاهرين السلميين في محافظتي النجف الأشرف وذي قار من خلال قيام ملاكاتها في فروعها بالمحافظتين بحملة واسعة لتوزيع أسطوانات الغاز السائل (مجاناً) على المواكب التي تقدم الخدمات المختلفة للأخوة المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية والمنتشرة في ساحات التظاهر”.

وأوضحت أنها قامت أيضا “بتوزيع منتوج للنفط الأبيض على عوائل شهداء المظاهرات في محافظة ذي قار بواقع (٢٠٠) لتر لكل عائلة شهيد مجاناً”.

وبينت الوزارة ان “ذلك جاء بتوجيه وزارة النفط ومتابعة وكيل مدير عام شركة التوزيع الذي شدد على ضرورة دعم المتظاهرين، ووجه ملاكات الشركة في جميع الفروع ببذل الجهود الحثيثة في توفير كافه المشتقات النفطيه بسهولة وانسيابية عالية”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: توزيع الغاز السائل مجانا لمواكب المتظاهرين و 200 لتر “نفط ابيض” لعوائل شهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: توزيع الغاز السائل مجانا لمواكب المتظاهرين و 200 لتر “نفط ابيض” لعوائل شهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).