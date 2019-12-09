القبض على 5 من عناصر داعش في أيسر الموصل

2019/12/09 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 5 عناصر من داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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