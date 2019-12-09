كتيبة الصقور تباشر تدريباتها في تونس تحضيراً للقاء مولودية الجزائر

2019/12/09 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرَ فريق القوة الجوية تحضيراته عند وصوله يوم امس الى تونس لاقامة معسكر تدريبي استعدادا لملاقاة مولودية الجزائر في السادس عشر من الشهر الحالي ، ضمن اياب الدور الـ 16 من بطولة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم .

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