عبدالمهدي يستذكر النصر على داعش ويهنئ الشعب بذلك ويعلن تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء

2019/12/09 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى يوم النصر على داعش.وقال عبد المهدي في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الارهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز، وندعو لإستذكار […]

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