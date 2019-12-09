شاهد.. هذا ما قاله الناشط الكربلائي إيهاب الوزني قبل محاولة الاغتيال الفاشلة

2019/12/09 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الناشط المدني الكربلائي إيهاب الوزني، قبل محاولة اغتياله الفاشلة مشاركًا في مؤتمر ورفض مطالبات إنهاء الإضراب والدعوة لإعادة الدوام وطلب منهم اعادة دماء الشهداء وبعد انتهاء المؤتمر وخروجه للمنزل تعرض لمحاولة الاغتيال.وأصدر الحراك المدني في العراق، اليوم الاثنين، بيانًا يحمل فيه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية تعرض الناشطين إلى اغتيالات وخطف خلال هذه الفترة […]

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