أمريكا تستفز كوريا الشمالية بطلعات لطائرات تجسسية

2019/12/09 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت طائرة تجسس أمريكية فوق سيئول، بعد يوم واحد فقط من إعلان بيونغ يانغ عن إجرائها اختبارا هاما للغاية في دونغ تشانغ-ري، فيما قالت واشنطن

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