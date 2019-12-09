2019/12/09 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد ينوز – نينوى

القت القوات الامنية القبض، على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في الجانب الايسر من الموصل.

وذكر بيان لاعلام وزارة الداخلية تلقت

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