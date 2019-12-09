بارزاني يدعو المجتمع الدولي الى معاقبة المتورطين بعمليات الابادة الجماعية

2019/12/09 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين المجتمع الدولي الى ضرورة معاقبة المتهمين بارتكاب عمليات الابادة الجماعية.

و وجه بارزاني رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.

وقال بارزاني "نبعث بالتحية والصلوات الى الارواح الطاهرة لضحايا هذه الرائم".

واضاف "ندعو المجتمع الدولي للعمل على منع تكرار جرائم الابادة الجماعية ومعاقبة المذنبين بارتكابها".

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