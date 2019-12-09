عودة الدوام في أغلب الدوائر الحكومية بالرغم من التظاهرات

2019/12/09 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية ،اليوم الاثنين، استقراراً امنياً فيما تجمع المتظاهرون السلميين في المواقع المخصصة للتظاهر

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