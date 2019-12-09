الفياض ينفي صدور أي بيان للحشد الشعبي بشأن أحداث محيط منطقتي الخلاني والسنك

2019/12/09 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي صدور أي بيان للحشد بشأن أحداث محيط منطقتي الخلاني والسنك الجمعة الماضية.

الحشد أكد في بيان، اختراق الموقع الرسمي لمديرية إعلام الهيئة، وهناك محاولات لاسترجاعه، مبينا أن المخترقين نشروا بياناً نُسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة وهو غير صحيح.

وأضاف، أنه تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبيّن إن الموقع الرسمي مُخترق.

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