2019/12/09 | 11:16 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في هجوم هو التاسع خلال ستة أسابيع ضد قواعد تضم عسكريين وديبلوماسيين أمريكيين، سقط فجر الإثنين أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية في محيط مطار بغداد الدولي، مما أدى لإصابة ستة جنود من قوات مكافحة الإرهاب العراقية.



وبالرغم من عدم وجود تبن رسمي للعملية، إلا أن مصادر أمنية اعتبرت أن كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي الني تقف خلف الهجمات.



ولا تزال المظاهرات مستمرة في بغداد وجنوب البلاد مع تزايد عمليات الاغتيال والخطف بحق الناشطين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: أربعة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية قرب بغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: أربعة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية قرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).