استمرار غلق الدوائر الحكومية والإضراب الطلابي في الديوانية

2019/12/09 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، بأن الدوائر الرئيسة في المحافظة ما تزال مغلقة بأمر من المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديوان محافظة الديوانية، ومديرية التربية، والتسجيل العقاري، ودائرة الماء والمجاري، ومديرية البلدية، ودائرة الضريبة ما زال اغلاقها مستمر بأمر من المتظاهرين".

وأضاف، أن "المئات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة الساعة وسط المحافظة، مع استمرار الاضراب الطلابي في جامعة القادسية وطلبة المدارس في المحافظة".

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية بينها محافظة الديوانية، تظاهرات واحتجاجات، منذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن مقتل نحو 400 شخصا، وإصابة الآلاف من الطرفين.

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