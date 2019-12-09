الإعلام الأمني: إصابة 6 مقاتلين خلال سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد

2019/12/09 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت خلية الاعلام الامني، استهداف أحد المعسكرات قرب مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا.

واقالت الخلية في بيان ان اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي ادت الى اصابة ستة مقاتلين، مشيرة الى ان القوات الامنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل اطلاقها.

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