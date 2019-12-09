سيد عراقية تغضب في إحدى ساحات التظاهر: لن نداوم إذا لم نحصل على حق دم الشهداء(فيديو)

2019/12/09 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت سيدة كربلائية في ساحة الأحرار في محافظة كربلاء، إلى المتظاهرين عن المستوى المتدني للمدارس في العراقية التي قضت عليها الأحزاب بالفساد، فيما شددت على عدم الدوام إذا لم تسترجع حقوق دم الشهداء.

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