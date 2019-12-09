حالات قتل شبه يومية داخل مخيم الهول

2019/12/09 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة الواقع تحت سيطرة القوات الأمريكية وتنظيم "قسد" حالات قتل شبه يومية.

وأكدت مصادر من داخل المخيم لـ سبوتنيك، "العثور على امرأة تركستانية في العقد الثالث من الجنسية الصينية تدعى أسما عبد الرحمن، مقتولة خنقا داخل المخيم".

جاء ذلك بعد أيام قليلة على مقتل امرأة تركستانية ثانية في المخيم ضربا حتى الموت، كما عثر في المخيم منذ أيام على شاب سوري يبلغ من العمر 23 عاما وهو ما زال في حالة حرجة في إحدى مشافي مدينة الحسكة بعد تعرضه لـ38 طعنة من قبل مجهولين، في حين تعرض لاجئ عراقي لمحاولة قتل ضربا بمطرقة حديدية ضمن مخيم الهول.

وشهد مخيم الهول خلال الشهرين الماضيين، عمليات قتل نساء من القاطنات بداخله، دون معرفة الجهة التي تقف وراء تلك العمليات، حيث تتبادل النساء في المخيم مع إدارته الاتهامات بالوقوف وراء عمليات القتل.

ويقدر عدد سكان مخيم الهول بأكثر من 70 ألفا، بينهم نحو 10 آلاف امرأة من جنسيات أجنبية، في حين تتألف الغالبية العظمى من السوريين وهم إما من النازحين أو من عائلات المقاتلين في تنظيم "داعش"، بينهم نحو 3500 طفل لا يملكون وثائق ولادة.





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