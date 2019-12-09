كوردستان تخاطب العالم: لا لتكرار الإبادة الجماعية وعاقبوا منفذيها

2019/12/09 | 11:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت كوردستان مسرحاً للإبادات الجماعية على يد النظام السابق راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء – صورة: رئاسة إقليم كوردستان

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