معارض بحريني: العقوبات الأميركية هدفها الضغط على

2019/12/09 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو جمعية الامل الاسلامية البحرانية الشيخ احمد الصالح ، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية على بعض قيادات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة تهدف إلى الضغط

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